Attualità
Estate delle vacanze negate per tante famiglie
I dati di Openpolis mettono in luce i problemi di tante famiglie
L’estate delle vacanze negate.
Estate delle vacanze negate per tante famiglie
Fondazione Openpolis ha presentato i dati per analizzare i fenomeni, raccontare storie e valutare pratiche politiche.
Il 32% è la percentuale delle famiglie italiane con un figlio che non può permettersi di andare in vacanza. Il 53% la quota di famiglie con almeno tre figlie che non può concedersi una settimana di ferie lontano da casa. Sono 39 i capoluoghi di provincia dove dal 2015 al 2022 sono aumentate le famiglie monoreddito con figli piccoli a carico. Sono 1242 i comuni italiani nei quali le famiglie monoreddito sono aumentate tra il 2015 e i 2022.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità22 ore fa
Non risponde al telefono, trovata morta in casa a 51 anni
Attualità3 giorni fa
Malore in casa: morto bimbo di tre mesi
Attualità2 giorni fa
Tornava dalla serata con gli amici: 22enne morta in auto
Cronaca2 giorni fa
Incidente in scooter per una coppia: morta la moglie
Cronaca24 ore fa