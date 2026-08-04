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Estate delle vacanze negate per tante famiglie

I dati di Openpolis mettono in luce i problemi di tante famiglie

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33 secondi fa

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L’estate delle vacanze negate.

Estate delle vacanze negate per tante famiglie

Fondazione Openpolis ha presentato i dati per analizzare i fenomeni, raccontare storie e valutare pratiche politiche.
Il 32% è la percentuale delle famiglie italiane con un figlio che non può permettersi di andare in vacanza. Il 53% la quota di famiglie con almeno tre figlie che non può concedersi una settimana di ferie lontano da casa. Sono 39 i capoluoghi di provincia dove dal 2015 al 2022 sono aumentate le famiglie monoreddito con figli piccoli a carico. Sono 1242 i comuni italiani nei quali le famiglie monoreddito sono aumentate tra il 2015 e i 2022.

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