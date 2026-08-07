AttualitàValli Mosso e Sessera
Incendio sul Monte Barone: l’allarme continua
Vigili del fuoco e personale Aib presenti da giorni sul posto
Non sono bastate le poche gocce di pioggia cadute oggi pomeriggio a placare le fiamme sul Monte Barone.
Incendio sul Monte Barone: l’allarme continua
L’area da lunedì teatro di un incendio di vaste proporzioni che sta divorando la vegetazione. La situazione resta critica e la macchina dei soccorsi lavora senza sosta: stamattina oltre cinquantina di persone sono state impegnate sui due versanti della montagna per contenere i roghi, supportate dall’alto dai lanci d’acqua e ritardante effettuati da un Canadair e da un elicottero Erickson.
Per garantire un rifornimento idrico costante e sostenere lo sforzo dei Vigili del Fuoco di Biella, sono giunte sul posto diverse autobotti provenienti dai comandi del Torinese e del Vercellese. Insieme a loro operano sul campo i volontari dell’AIB (Antincendi Boschivi), preziosi nella bonifica e nel pattugliamento terra a terra.
Al momento la struttura del rifugio La Ciota, situata nella parte bassa del rilievo, è al sicuro, ma il livello di guardia rimane altissimo. A titolo precauzionale, le strade di accesso e i sentieri escursionistici della zona restano interamente chiusi al pubblico, mentre per le famiglie residenti nelle frazioni alte del comune di Coggiola è scattato lo stato di pre-allerta. I soccorritori monitorano costantemente il vento, nella speranza che le condizioni meteo concedano una tregua definitiva.
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