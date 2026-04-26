Arrestato allenatore di basket sospettato di molestie a un minore. Una vicenda inquietante e ancora tutta da chiarire, intanto la società prende la distanza.

Arrestato allenatore di basket sospettato di molestie

Un coach di 59 anni, molto noto nell’ambiente sportivo e in particolar modo della pallacanestro piemontese, è finito in manette a Saluzzo, nel Cuneese. I carabinieri lo hanno arrestato nei giorni scorsi mentre si trovava al lavoro. L’uomo è indagato per presunte molestie ai danni di un ragazzo di 14 anni.

Secondo le prime informazioni, gli episodi contestati non si sarebbero verificati durante l’attività sportiva né all’interno delle strutture sportive. Ma in contesti privati.

Le indagini sono in corso e al momento vige il massimo riserbo. Il 59enne si trova agli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Asd Pallacanestro Aba Saluzzo tramite una comunicazione ufficiale rivolta a famiglie e atleti. Il club specifica come gli accertamenti riguardino presunti comportamenti legati alla sfera privata dell’uomo e ribadisce l’estreneità della società ai fatti.

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