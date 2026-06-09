Attualità
Addio a Lara Fracasso: commerciante di 54 anni
Si è spenta all’ospedale di Ponderano dove era stata ricoverata
Ad appena 54 anni si è spenta Lara Fracasso.
Addio a Lara Fracasso: commerciante di 54 anni
La donna abitava a Santhià, ma lavorava a Vercelli nell’ambito del commercio. Si è spenta all’ospedale di Ponderano in seguito a una malattia che non le ha lasciato scampo. E’ stata esempio di coraggio. Lascia il marito Cristian Zuccon, il figlio Andrea con Carlotta, la sorella Simona, i nipoti e cugini.
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