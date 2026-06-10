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Bimba morsa al volto da un cane: soccorsa e portata in ospedale
Attimi di grande paura a Biella
Bimba morsa al volto da un cane: soccorsa e portata in ospedale.
Bimba morsa al volto da un cane: trasportata in ospedale
Nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, al centro commerciale Gli Orsi, una bambina di pochi anni sarebbe stata aggredita da un cane nei pressi dell’area ristoro della struttura.
Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla piccola prima del trasferimento in ospedale. Secondo le prime informazioni la bambina avrebbe riportato ferite al volto.
Presenti anche i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.
Immagine di repertorio
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