Bimba morsa al volto da un cane: soccorsa e portata in ospedale.

Bimba morsa al volto da un cane: trasportata in ospedale

Nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, al centro commerciale Gli Orsi, una bambina di pochi anni sarebbe stata aggredita da un cane nei pressi dell’area ristoro della struttura.

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla piccola prima del trasferimento in ospedale. Secondo le prime informazioni la bambina avrebbe riportato ferite al volto.

Presenti anche i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Immagine di repertorio

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