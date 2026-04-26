Auto in una buca, la sede stradale ha ceduto. Ora è vietato il transito lungo il tratto che sale verso la frazione Cereie di Valdilana.

Auto in una buca, la sede stradale ha ceduto

Disagi per la viabilità tra le frazioni Ponzone e Cereie di Valdilana. Nei giorni scorsi una macchina ha dovuto fare i conti con il cedimento della carreggiata. Una Fiat Tipo guidata da un residente è infatti finita con una ruota all’interno di una profonda buca apertasi in prossimità dell’incrocio in via Provinciale verso Cereie. Nessuna conseguenza per l’automobilista

Sul posto i carabinieri, il sindaco, la polizia locale e i tecnici della Provincia per i rilievi e le prime verifiche sulla sicurezza.

Chiusa la strada

A seguito dell’accaduto, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere temporaneamente la strada comunale per Cereie, nel tratto in salita, per circa dieci metri. Alla base del cedimento ci sarebbero problemi legati al malfunzionamento dei sottoservizi.

L’accesso a Cereie è comunque garantito passando da Pratrivero, mentre il transito è consentito solo alle auto dirette al parcheggio dietro il supermercato Conad. In corso accertamenti per definire tempi e modalità di ripristino della viabilità.

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