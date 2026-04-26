Studentessa si butta da una finestra della scuola. Volo di sette metri per una ragazza di 16 anni.

Studentessa si butta da una finestra della scuola

Tanta paura l’altra mattina all’istituto superiore “Marconi Galletti Einaudi” di Domodossola, dove una studentessa di 16 anni ha tentato il suicidio durante l’orario scolastico. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe chiesto di uscire dall’aula per andare in bagno. Una volta lì, avrebbe aperto la finestra e si sarebbe lanciata dal secondo piano, facendo un volo di circa sette metri.

L’impatto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, è stato in parte attutito dal prato sottostante. La giovane è rimasta ferita, riportando la frattura di entrambi i polsi, ma è sempre stata cosciente. Dopo le prime cure sul posto da parte del personale del 118, è stata trasportata all’ospedale San Biagio per ulteriori accertamenti.

Sul luogo anche i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze e ricostruito la dinamica. Quanto accaduto non dovrebbe essere riconducibile a episodi di bullismo, cyberbullismo o istigazione di terzi. Pare che la studentessa stesse vivendo da tempo un periodo di particolare difficoltà personale.

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