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Tragedia a Biella, muore una giovane donna

La vittima non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi

Pubblicato

16 ore fa

il

giovane donna si toglie la vita

Una giovane donna ha perso la vita a Biella. I soccorsi sono stati immediati, ma non ce l’ha fatta.

Giovane donna ha perso la vita

Il dramma si è consumato nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile. Stando a una prima ricostruzione, a dare l’allarme sarebbero stati alcuni amici.

I soccorsi, polizia e 118, si sono recati nell’abitazione della giovane, e l’hanno trovata già in fin di vita. E’ stata intubata e trasportata con la massima urgenza all’ospedale Degli Infermi. I medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita, ma questa mattina non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

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2 Commenti

1 Commento

  1. Ernesto Trismegisto

    23 Aprile 2026 at 20:26

    Tutto sto giro di parole per dire che cosa ?

    Rispondi

  2. albert

    24 Aprile 2026 at 10:07

    Capisco abbiano dei limiti su queste notizie, ma non se non si può dare nessuna indicazione tanto vale pubblicarla…

    Rispondi

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