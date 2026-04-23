BiellaCronaca
Tragedia a Biella, muore una giovane donna
La vittima non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi
Una giovane donna ha perso la vita a Biella. I soccorsi sono stati immediati, ma non ce l’ha fatta.
Giovane donna ha perso la vita
Il dramma si è consumato nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile. Stando a una prima ricostruzione, a dare l’allarme sarebbero stati alcuni amici.
I soccorsi, polizia e 118, si sono recati nell’abitazione della giovane, e l’hanno trovata già in fin di vita. E’ stata intubata e trasportata con la massima urgenza all’ospedale Degli Infermi. I medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita, ma questa mattina non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.
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1 Commento
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Ernesto Trismegisto
23 Aprile 2026 at 20:26
Tutto sto giro di parole per dire che cosa ?
albert
24 Aprile 2026 at 10:07
Capisco abbiano dei limiti su queste notizie, ma non se non si può dare nessuna indicazione tanto vale pubblicarla…