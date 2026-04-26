Casa distrutta dal fuoco: anche la Biellese in campo per aiutare. Una raccolta fondi per sostenere la famiglia che ha perso tutto. Già raccolti 5mila euro.

Casa distrutta dal fuoco: anche la Biellese in campo per aiutare

Venerdì scorso, a Vigliano, un incendio ha distrutto completamente uno dei due appartamenti maggiormente interessati dalle fiamme. Una famiglia con quattro bambini piccoli ha perso tutti i propri beni: vestiti, oggetti di uso quotidiano, giochi, effetti personali.

Uno dei bimbi fa parte della scuola calcio del settore giovanile della Biellese. Che ha deciso di scendere in campo direttamente per sostenere la famiglia in questo momento difficile e delicato.

«Oltre che come società sportiva, ci sentiamo coinvolti come comunità – spiega il club bianconero in un comunicato diffuso su Facebook -. La Biellese si è già attivata per fornire al piccolo tutto il necessario per tornare in campo. Ma il bisogno va oltre: la famiglia si trova ora ad affrontare un momento molto difficile e ha necessità di ricostruire, passo dopo passo, la propria quotidianità».

Per questo è stata avviata una raccolta fondi, con l’obiettivo «di sostenere le prime necessità e aiutare i genitori a garantire ai propri figli ciò che serve nel quotidiano».

«Invitiamo chi può a dare un contributo, anche piccolo – è l’appello della società -. In momenti come questi, la vicinanza concreta fa la differenza. Questo è il link: https://www.gofundme.com/…/dalla-ceneri-alla-speranza… Grazie a tutti coloro che vorranno dare una mano».

Già raccolti 5mila euro

L’obiettivo fissato da Mattia Albano, promotore della raccolta, è di 5mila 500 euro. Nei giorni scorsi, grazie a oltre un centinaio di donazioni, è stata raggiunta la cifra di 5mila euro (il 92% rispetto all’obiettivo finale).

«Ciao a tutti… scrivo con il cuore davvero pesante – si legge nel testo su GoFund Me -. Una famiglia con quattro bambini piccoli ha perso tutto in un incendio. In pochi minuti il loro appartamento è diventato cenere: niente vestiti, niente giochi, niente ricordi. I bambini non hanno più nemmeno le loro cose più semplici. Immaginate per un attimo di trovarvi da un giorno all’altro senza nulla, con quattro piccoli da proteggere… Oggi hanno bisogno di noi, davvero. Abbiamo organizzato una colletta: anche un piccolo gesto può diventare enorme per loro in questo momento. Grazie di cuore a chi sceglierà di esserci».

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