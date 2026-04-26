La presentazione ufficiale della Passione di Sordevolo 2027. È stata presentata al Piazzo la nuova edizione della elebre rappresentazione. Un che tornerà l’estate del prossimo anno rinnovando una tradizione secolare tra le più significative del territorio. L’inizio ufficiale è fissato per sabato 5 giugno 2027 alle ore 21, data della prima messa in scena nell’anfiteatro Giovanni Paolo II.

La presentazione ufficiale della Passione di Sordevolo 2027

A Sordevolo la rappresentazione della Passione di Cristo si ripete ogni cinque anni, coinvolgendo l’intera comunità in un grande affresco corale. Oltre 600 volontari del paese vestono i panni degli attori, dando vita a uno spettacolo a cielo aperto che richiama più di 30 mila spettatori da tutta Italia e dall’estero. Un evento che unisce dimensione religiosa, valore storico e identità culturale, tramandato senza interruzioni dal 1816.

Imponente la macchina organizzativa e scenografica. L’anfiteatro si estende su circa 4mila metri quadrati, con una scenografia che occupa 2.500 metri quadrati e raggiunge altezze fino a 15 metri. Per l’allestimento vengono utilizzati 10mila metri di tubi innocenti, oltre 11mila giunti e circa 800 metri quadrati di rivestimenti. A completare l’ambientazione, 500 metri cubi di sabbia per ricreare pavimentazioni e dislivelli.

Durante lo spettacolo entrano in scena anche 13 cavalli, contribuendo alla suggestione di una ricostruzione scenica di grande impatto. Elemento distintivo resta la doppia versione della rappresentazione, con la “Passione dei bambini” accanto a quella degli adulti. A testimonianza di un coinvolgimento che attraversa generazioni e consolida il legame con la tradizione.

Eventi collaterali

Il calendario si svilupperà da giugno a fine settembre, alternando repliche serali e pomeridiane a eventi collaterali e concerti. Il pubblico potrà inoltre partecipare a visite guidate al Museo permanente della Passione, allestito nella chiesa di Santa Marta, e all’anfiteatro dietro le quinte. Oltre a percorsi nel borgo e nel territorio biellese.

I biglietti sono già stati definiti: 30 euro per gli adulti, 15 euro per i ragazzi dai 4 ai 14 anni, mentre i bambini fino a 3 anni entreranno gratuitamente. Previsti sconti per persone con disabilità e agevolazioni per gruppi organizzati e tour operator, che potranno opzionare i posti a partire da aprile 2026.

La Passione di Sordevolo si conferma così non solo come evento teatrale, ma come esperienza collettiva e attrattore turistico. Capace di valorizzare il territorio e le sue eccellenze, inserendosi in un’offerta più ampia che comprende natura, cultura ed enogastronomia delle montagne biellesi.

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