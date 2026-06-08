Stalla avvolta dalle fiamme, salvati tutti gli animali.

Stalla avvolta dalle fiamme, salvati tutti gli animali

Un incendio è divampato nella mattinata di domenica 7 giugno, intorno alle 11.20, a Sanfront, nel Cuneese. Le fiamme hanno interessato una stalla con animali all’interno, creando subito momenti di forte apprensione.

Il rogo ha coinvolto la struttura agricola e alcune rotoballe depositate all’interno. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato, anche per la presenza dei bovini nella stalla e per il rischio che le fiamme potessero estendersi ulteriormente.

Bovini portati in salvo

Gli animali presenti sono stati evacuati in tempo, evitando conseguenze peggiori. Tutti i bovini sono stati messi al sicuro e, fortunatamente, non si registrano feriti tra le persone coinvolte nelle operazioni o presenti nella zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo, affiancati dai volontari dei distaccamenti di Barge e Busca. Le squadre hanno lavorato per contenere l’incendio, proteggere l’area e impedire che il rogo provocasse danni ancora più gravi. Lo riporta Notizia Oggi

Bonifica e sicurezza

L’incendio è stato domato dopo un intervento impegnativo. I soccorritori sono rimasti sul posto anche nelle fasi successive, per completare le operazioni di bonifica e verificare la sicurezza della stalla e degli spazi interessati dalle fiamme.

Solo al termine degli accertamenti sarà possibile definire con precisione l’entità dei danni alla struttura e al materiale custodito all’interno. La notizia più importante, però, è che tutti gli animali sono stati salvati e nessuno è rimasto ferito.

Foto d’archivio

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