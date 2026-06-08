Seguici su

Fuori provincia

Stalla avvolta dalle fiamme, salvati tutti gli animali

Momenti di grande paura. Al lavoro i vigili del fuoco piemontesi

Pubblicato

11 secondi fa

il

Stalla avvolta dalle fiamme, salvati tutti gli animali
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Stalla avvolta dalle fiamme, salvati tutti gli animali.

Stalla avvolta dalle fiamme, salvati tutti gli animali

Un incendio è divampato nella mattinata di  domenica 7 giugno, intorno alle 11.20, a Sanfront, nel Cuneese. Le fiamme hanno interessato una stalla con animali all’interno, creando subito momenti di forte apprensione.

Il rogo ha coinvolto la struttura agricola e alcune rotoballe depositate all’interno. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato, anche per la presenza dei bovini nella stalla e per il rischio che le fiamme potessero estendersi ulteriormente.

Bovini portati in salvo

Gli animali presenti sono stati evacuati in tempo, evitando conseguenze peggiori. Tutti i bovini sono stati messi al sicuro e, fortunatamente, non si registrano feriti tra le persone coinvolte nelle operazioni o presenti nella zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo, affiancati dai volontari dei distaccamenti di Barge e Busca. Le squadre hanno lavorato per contenere l’incendio, proteggere l’area e impedire che il rogo provocasse danni ancora più gravi. Lo riporta Notizia Oggi

Bonifica e sicurezza

L’incendio è stato domato dopo un intervento impegnativo. I soccorritori sono rimasti sul posto anche nelle fasi successive, per completare le operazioni di bonifica e verificare la sicurezza della stalla e degli spazi interessati dalle fiamme.

Solo al termine degli accertamenti sarà possibile definire con precisione l’entità dei danni alla struttura e al materiale custodito all’interno. La notizia più importante, però, è che tutti gli animali sono stati salvati e nessuno è rimasto ferito.
Foto d’archivio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *