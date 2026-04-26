Lavoratori in nero e violazioni: sanzioni per 15mila euro alla discoteca “Il Faro”

Lavoratori in nero e violazioni: sanzioni per 15mila euro. Luci spente al Faro, storica sala da ballo biellese. L’attività della discoteca di Brusnengo è stata sospesa in seguito a un controllo eseguito dai carabinieri lo scorso fine settimana.

Lavoratori in nero e violazioni

Nell’ambito delle attività coordinate e stimolate dalla prefettura di Biella per la sicurezza sui luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici, ii carabinieri di Cossato hanno controllato il locale. All’attività hanno partecipato anche i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Biella, specializzati in materia di normativa del lavoro. E i vigili del fuoco, per gli aspetti legati alle normative di sicurezza dei locali pubblici.

«Il controllo – viene spiegato in una nota del comando provinciale dell’Arma – ha portato alla luce un quadro di gravi inadempienze in diversi ambiti».

Per quanto riguarda il “lavoro sommerso”, il personale del Nil ha accertato la presenza di tre lavoratori “in nero”. Criticità sono state riscontrate nel piano antincendio dai pompieri, che hanno anche trovato alcune bombole di gas non a norma, immediatamente rimosse. Infine i carabinieri della stazione di Masserano hanno rilevato la mancanza dell’etilometro all’uscita, “presidio obbligatorio per la prevenzione degli incidenti”.

Sanzioni per 15mila euro

A fronte delle violazioni rilevate, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale. E al titolare sono state comminate ammende e sanzioni amministrative per un totale di circa 15mila euro.

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