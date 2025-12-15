Macchinari e lavoratori irregolari: sospesa l’attività di una fabbrica. Svariate le infrazioni, elevate sanzioni per un totale di circa 30mila euro.

La polizia di stato ha sospeso l’attività in un’azienda di Revislate, frazione di Gattico-Veruno, scoprendo numerose irregolarità. Il controllo è avvenuto in seguito ad alcune segnalazioni in merito allo stato precario di gestione dell’attività e per il probabile impiego di dipendenti stranieri non regolari.

Al termine sono emerse irregolarità sui macchinari utilizzati dai dipendenti. Nello specifico è stata riscontrata la mancanza di dispositivi di sicurezza e protezione essenziali.

Ulteriori approfondimenti hanno portato alla luce diverse irregolarità strutturali su alcune zone dello stabile. In particolar modo nei luoghi adibiti a servizio mensa e dove venivano alloggiati i dipendenti. Inoltre, irregolarità sono state riscontrate anche nelle assunzioni del personale a livello contrattuale: alcuni non risultavano dipendenti ed erano di fatto lavorato “in nero”.

Attività sospesa e sanzioni salate

E’ stata dunque applicata la sospensione all’attività di impresa e il titolare dell’azienda è stato denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Infine, sono state contestualmente elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 30mila euro, nonché l’imposizione al ripristino delle anomalie.

