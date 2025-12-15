Precipita per cento metri, muore escursionista di 64 anni. Il dramma si è consumato sotto gli occhi di un amico che era uscito in montagna con la vittima.

Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica, sulle montagne della Valchiusella. Una escursionista di 64 anni, Monica Sagradin residente a Pino Torinese, ha perso la vita durante un’uscita in quota nel territorio di Traversella.

La donna stava camminando insieme a un compagno di escursione quando, al di sotto della cima del Monte Vailet, è improvvisamente precipitata in un dirupo. Una caduta fatale, con un volo di un centinaio di metri. Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe stata provocata da una scivolata sul terreno reso insidioso dalle condizioni ambientali.

L’allarme lanciato dal compagno

A dare l’allarme è stato lo stesso amico, che ha assistito all’incidente e ha tentato di prestare i primi soccorsi. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso regionale di Azienda Zero Piemonte, che ha consentito lo sbarco dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

I sanitari del 118 hanno avviato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della donna.

Dopo l’autorizzazione della Procura, la salma è stata recuperata e affidata ai carabinieri di Ivrea, intervenuti per gli accertamenti e le operazioni di polizia giudiziaria. Il compagno di escursione, illeso, era stato evacuato in precedenza in elicottero.

Sono ora in corso le verifiche per chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

