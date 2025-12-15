Automobile in panne all’uscita della superstrada. E’ successo ieri sera a Cossato, quando solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più bravi.

Automobile in panne all’uscita della superstrada

Momenti particolarmente concitati e qualche minuto di vera e proprio paura per l’automobilista protagonista del singolare episodio avvenuto intorno alle 20 di ieri, domenica 14 dicembre.

Giunto all’altezza dell’uscita di Cossato, l’uomo si è accorto che dal motore aveva iniziato a fuoriuscire una colonna di fumo denso. Immediatamente ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cossato, che hanno subito risolto la situazione. Evitando così che potesse divampare un vero e proprio incendio con conseguenze ben più gravi.

I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, mentre i carabinieri si sono occupati della viabilità.

LEGGI ANCHE: Auto in fiamme lungo la strada

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook