Ragazza investita mentre attraversa la strada. L’incidente è avvenuto questa mattina in Corso Europa all’angolo con Strada del Masarone.

Ragazza investita mentre attraversa la strada

E’ stata trasportata all’ospedale Degli Infermi di Ponderano in codice giallo la giovane donna sfortunata protagonista di quanto accaduto oggi in una zona purtroppo soggetta a episodi di questo genere. Le sue condizioni non sembrerebbero comunque particolarmente gravi, per fortuna.

Stando ad alcune testimonianze, la ragazza stava attraversando la strada proprio mentre sopraggiungeva una vettura, che l’ha centrata in pieno. Al volante un ragazzo. Erano circa le 10.15. La donna è stata sbalzata sull’asfalto e ha riportato alcune ferite curate sul posto dal personale del 118 prima del trasporto al nosocomio cittadino.

L’episodio ha avuto lievi ripercussioni anche sul traffico, ma è rimasto comunque scorrevole. Spetta ora alla polizia locale, che ha effettuato i rilievi, stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

LEGGI ANCHE: Ragazza di 20 anni investita sulle strisce

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook