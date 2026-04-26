Filoni invitato dal sindaco al 25 Aprile: «Non partecipo con chi mi ha tradito». Ancora polemiche tra l’opposizione e la giunta guidata da Michele Teagno.

Filoni invitato dal sindaco al 25 Aprile

Ora l’oggetto del misfatto è un invito. «Carissimo Antonio Filoni, ho il piacere di invitarti in qualità di ex sindaco alla commemorazione dell’ottantesimo anniversario del 1º consiglio comunale liberamente eletto».

Inizia così il messaggio inviato all’ex primo cittadino (ora seduto tra i banchi dell’opposizione) da parte dell’attuale sindaco. «La tua presenza – continua – sarà per me e per l’amministrazione da me rappresentata particolarmente gradita e conferirà un ulteriore valore a un momento significativo. Durante la cerimonia, accanto agli interventi istituzionali e alla partecipazione della Società filarmonica di Occhieppo, avrò il piacere di consegnarti un riconoscimento. Per l’impegno e la dedizione dimostrati per il territorio mongrandese durante il tuo mandato».

«Non partecipo con chi mi ha tradito»

Un invito che non poteva che trasformarsi in polemica da parte del destinatario, che ha così riposto restituendo il riconoscimento al mittente. «Egregio signor sindaco, il 25 Aprile è una cosa seria. Questa data infatti rappresenta il giorno in cui l’Italia è stata liberata dal fascismo e non un’occasione da usare per fare “bella figura” con la popolazione. Non posso quindi fare altro che rifiutare il suo invito.

Due mesi prima delle elezioni del 2024 lei ha tradito me, la maggioranza che mi aveva sostenuto e soprattutto l’intera cittadinanza di Mongrando. Candidandosi contro di noi e vincendo grazie al sostegno di forze post-fasciste. Oggi mi invita alla commemorazione dell’antifascismo come se nulla fosse accaduto. Questa è ipocrisia pura. No, non parteciperò a una cerimonia in cui chi ha tradito per ambizione personale pretende di rappresentare i valori della Liberazione.

Viva la Resistenza, viva i Partigiani, viva il 25 Aprile».

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