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“Biella-Mongrando”, lavori per oltre un mese sulla statale 758

Intervento di Anas sull’ultimo tratto di corso Novellino Casalvolone, prima della rotonda della provinciale 400

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4 ore fa

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Da oggi e per oltre un mese sono in programma lavori sulla “Biella-Mongrando”, la statale 758. L’intervento riguarderà l’ultimo tratto di corso Novellino Casalvolone, quello che dall’uscita dei tunnel conduce alla rotonda di Ponderano, all’incrocio con corso Bruno Blotto Baldo.

Biella- Mongrando, lavori fino a fine maggio per sostituire i giunti di dilatazione

Il tratto interessato dai lavori

Anas ha programmato la sostituzione dei giunti di dilatazione per un tratto di circa 500 metri sulla statale 758, in prossimità della rotatoria di intersezione con la provinciale 400. Gli interventi saranno eseguiti alternativamente in direzione Biella e Mongrando.

Le carreggiate saranno ristrette, ma si potrà continuare a transitare. Ecco come funziona la viabilità

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da oggi, mercoledì 22 aprile, e fino a venerdì 29 maggio sarà in vigore il restringimento di carreggiata con transito sempre garantito sulla corsia libera.

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