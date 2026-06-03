BiellaCronaca
Addio a Carlo Barbera, storico geometra del Comune
Era una persona molto conosciuta e stimata
Addio a Carlo Barbera, storico geometra del Comune.
Addio a Carlo Barbera, storico geometra del Comune
La comunità di Biella si stringe nel dolore per la scomparsa di Carlo Barbera, morto nei giorni scorsi all’età di 78 anni.
Il suo nome è profondamente legato alla macchina amministrativa della città, dove per tantissimo tempo ha prestato servizio come stimato geometra dell’ufficio tecnico comunale.
Il suo funerale è stato celebrato nei giorni scorsi in forma del tutto privata.
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