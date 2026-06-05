Attualità
Agente di polizia locale si toglie la vita con la pistola d’ordinanza
Aveva appena 29 anni
Agente di polizia locale si toglie la vita con la pistola d’ordinanza.
Una agente di polizia locale di appena 29 anni è morta nella mattina di ieri, martedì 2 giugno, all’interno del Comando di corso Europa a Rho. La donna aveva appena iniziato il servizio quando si è tolta la vita colpendosi con la pistola d’ordinanza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
La notizia ha suscitato profondo dolore tra i colleghi e nell’amministrazione comunale e in tutto il centro lombardo. L’agente prestava servizio nel reparto radiomobile e conosceva bene il comando di Rho, dove aveva lavorato dal 2022 fino ad aprile 2025. Dopo un periodo a Corsico, era tornata in servizio a Rho nel mese di settembre.
Il sindaco di Rho Andrea Orlandi, la giunta, il comandante Antonino Frisone, il corpo della polizia locale e tutti i dipendenti del Comune di Rho hanno espresso cordoglio per la morte della giovane agente, avvenuta tra l’altro proprio il giorno della Festa della Repubblica. Una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità lavorativa del comando.
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