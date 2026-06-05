Agente di polizia locale si toglie la vita con la pistola d’ordinanza.

La notizia ha suscitato profondo dolore tra i colleghi e nell’amministrazione comunale e in tutto il centro lombardo. L’agente prestava servizio nel reparto radiomobile e conosceva bene il comando di Rho, dove aveva lavorato dal 2022 fino ad aprile 2025. Dopo un periodo a Corsico, era tornata in servizio a Rho nel mese di settembre.

Il sindaco di Rho Andrea Orlandi, la giunta, il comandante Antonino Frisone, il corpo della polizia locale e tutti i dipendenti del Comune di Rho hanno espresso cordoglio per la morte della giovane agente, avvenuta tra l’altro proprio il giorno della Festa della Repubblica. Una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità lavorativa del comando.