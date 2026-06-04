Voleva lanciarsi dal ponte: donna salvata da alcuni giovani.

Voleva lanciarsi dal ponte: donna salvata da alcuni giovani

Una donna di mezza età è stata salvata lunedì 2 giugno sul ponte che collega Vintebbio di Serravalle e Grignasco. A intervenire sono stati alcuni giovani che viaggiavano in auto e che hanno intuito il pericolo, fermandosi per prestare aiuto in un momento di grande tensione.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava camminando lungo la strada in stato confusionale. In pochi istanti si è avvicinata al parapetto del ponte, facendo temere il peggio. La prontezza di chi ha assistito alla scena ha permesso di evitare che un pomeriggio di festa si trasformasse in tragedia.

Il salvataggio non è stato semplice. La donna era fortemente agitata e opponeva resistenza, ma i giovani sono riusciti a bloccarla e a riportarla in sicurezza sulla carreggiata.

L’arrivo dei soccorsi

Subito dopo il salvataggio, i presenti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce rossa e i carabinieri della stazione locale. La donna è stata quindi affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale per gli accertamenti necessari e per ricevere il supporto adeguato. Lo riporta Notizia Oggi

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