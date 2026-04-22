“Chiudere il parcheggio di via Cernaia rende ancora più folle il trasferimento del mercato”.

“Chiudere il parcheggio di via Cernaia rende ancora più folle il trasferimento del mercato”

In merito alla chiusura, a partire da questa mattina, del parcheggio di via Cernaia, interviene Avs Biella con un comunicato a firma di Angelo Sacco, Corrado Cossu e Tony Filoni.

“Quando, due mesi fa, il Sindaco Olivero ha esplicato come si sarebbe tradotta l’idea folle di spostare il mercato: da piazza Falcone ai Giardini Zumaglini, la prima obiezione avanzata da tutti riguardava la carenza di parcheggi in centro.

Di fronte alle obiezioni il nostro Primo cittadino aveva risposto che uno dei parcheggi a servizio sarebbe stato quello – privato – di Via Cernaia.

Oggi scopriamo però che con un’ordinanza lo stesso Sindaco ha disposto la chiusura dello stesso per “cedimento del manto stradale”.

Non è dato sapere se vi sono novità rispetto a futuribili progetti privati su quell’area mentre è del tutto evidente che privare ulteriormente il centro cittadino di decine di parcheggi rende ancora più folle e impraticabile la scelta di trasferire il mercato cittadino agli Zumaglini.

A questo punto sorge spontanea la domanda: non sarà mica che la chiusura del parcheggio di via Cernaia sia la foglia di fico con la quale l’amministrazione a guida Fratelli d’Italia giustificherà una clamorosa retromarcia sul trasferimento del mercato cittadino in centro dopo l’unanime contrarietà di tutti gli ambulanti e degli stessi utenti che in centinaia hanno già firmato contro lo spostamento?

Aspettiamo in trepidante attesa chiarimenti su questo registrando l’ennesima figuraccia dell’amministrazione Olivero”.

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