Addio ad Amerigo Pozzato, aveva solo 58 anni

Addio ad Amerigo Pozzato, (Ghigo), aveva solo 58 anni.

Addio ad Amerigo Pozzato

Lo annunciano con immenso dolore: la mamma Silvana; le figlie Giulia con Marco, Benedetta, Vittoria con Christian, Tommaso;

gli amati nipoti Samuel, Gregorio, Matilde e Camilla; l’affezionata Elisa con il marito Stefano e il figlio Alessandro; le sorelle Nadia con il figlio Milos, Piera con il marito Roberto e i figli Ettore e Rachele; l’affezionata Simonetta con la figlia Alessandra con il marito Manuel e la figlia Adele; parenti e amici tutti.

In attesa delle esequie, Amerigo si trova presso la Casa Funeraria Marucchi, sita in Gaglianico, via F.lli Cairoli n. 156, dove sarà possibile fargli visita con il seguente orario: 8:30-12:00 e 14:00-17:30. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 23 alle ore 19 nella Chiesa Parrocchiale di Biella Pavignano. Il funerale sarà celebrato venerdì 24 alle ore 15 nella stessa Chiesa Parrocchiale di Biella Pavignano. Il caro Amerigo proseguirà poi per il Tempio crematorio di Biella.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook