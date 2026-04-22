Calendario degli incontri di Qi Gong e Taiji Quan all’Oasi Zegna.

Calendario degli incontri di Qi Gong e Taiji Quan all’Oasi Zegna

Torna per il nono anno il ciclo di seminari di Qi Gong e Taiji Quan a Bielmonte, il frutto di una collaborazione che dura da tempo tra Oasi Zegna e Fondo Edo Tempia. A guidare gli incontri sarà come di consueto Natalina Bassetto, l’insegnante specializzata che fin dall’inizio è legata a questa iniziativa. Le sessioni saranno sei, una delle quali ad agosto, come era accaduto nelle ultime edizioni, dedicata anche al Metodo Feldenkrais. Si comincia sabato 16 maggio e si prosegue una volta al mese fino a ottobre, sempre di sabato (6 giugno, 4 luglio, 12 settembre e 10 ottobre) salvo l’eccezione di domenica 9 agosto. Partecipare costerà 60 euro, che includono il pranzo all’albergo Bucaneve, nella pausa tra la sessione della mattina e quella del pomeriggio. Le iscrizioni si raccolgono alla segreteria del Fondo Edo Tempia di via Malta 3 a Biella, raggiungibile dalle 8,30 alle 18 di ogni giorno feriale allo 015.351830. Si può versare la quota anche via bonifico bancario sul conto di Intesa San Paolo all’Iban IT 28 R 03069 09606 100000124251.

“Alchimia di un percorso interiore” è il titolo scelto da Natalina Bassetto per gli incontri di quest’anno che affiancheranno alla pratica del Qi Gong quella del Taiji Quan. «Il Qi Gong» spiega Natalina Bassetto «è un’antica pratica terapeutica che segue i principi della medicina tradizionale cinese attraverso l’interazione tra corpo, mente e respiro. È utile nel contrastare l’invecchiamento, le malattie, aumentare le difese immunitarie e portare la quiete nel cuore». Il Taiji Quan, un’arte marziale interna, è caratterizzato da movimenti lenti, fluidi e a spirale «che ha come scopo migliorare la postura, il respiro, l’equilibrio, la flessibilità, al fine di ristabilire un equilibrio tra corpo, mente e spirito». Entrambe le discipline Qi Gong e Taiji Quan sono inserite da anni in numerosi ospedali oncologici e riabilitativi in Italia, Cina, America e tutto il sud-est asiatico sia come supporto sia come prevenzione. Nell’incontro di giugno si tratterà l’elemento “fuoco” e di come nutrire lo spirito e lo Shen con il sapore amaro del cacao, in collaborazione con Novi. Nel seminario di ottobre interverrà il maestro Montecchi. Il Metodo Feldenkrais sarà invece al centro dell’appuntamento di agosto. «È un sistema» dice Natalina Bassetto «di consapevolezza corporea attraverso il movimento, basato su gesti non imitativi, lenti con l’ascolto di sé, per migliorare l’equilibrio, la postura, la coordinazione, la qualità della vita sia sul piano fisico sia emozionale». In questo incontro interverrà l’osteopata Edoardo Rossi che parlerà di come integrare il Metodo Feldenkrais e l’osteopatia, che sarà pavimento pelvico e diaframma.

Il programma dei seminari comincia con il ritrovo al Bocchetto Sessera alle 10, a cui seguono la camminata mattutina e gli esercizi al Bosco del Sorriso. Dopo il pranzo vegetariano al ristoranteBucaneve, nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16,30 si terrà la seconda lezione teorica e pratica sempre immersi nella natura dell’Oasi Zegna.

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