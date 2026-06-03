Incidente in superstrada per l’onorevole Pozzolo

E’ finito fuoristrada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano l’onorevole Emanuele Pozzolo. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, Pozzolo era alla guida della sua Mercedes quando ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori dalla sede stradale. Presenti sul posto i vigili del fuoco oltre a personale del 118. Era solo all’interno del veicolo. E’ uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite.

E’ stato sottoposto al tasso alcolemico che era oltre a quello consentito.

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