«Per spostare il mercato non esiste un progetto ma solo tante controindicazioni».

«Per spostare il mercato non esiste un progetto ma solo tante controindicazioni»

«Non esiste ancora un progetto per lo spostamento del mercato. E i primi sopralluoghi stanno mettendo in luce un gran numero di controindicazioni». A spiegarlo è Sara Novaretti, consigliera comunale di opposizione nelle file di “Biella c’è” e componente della Quinta commissione consigliare che tra l’altro si occupa di commercio.

Nei giorni scorsi Novaretti insieme a Michelangelo Trotta, presidente degli ambulanti biellesi, ha effettuato un’ispezione nelle aree indicate dal sindaco Marzio Olivero come nuova collocazione in centro delle bancarelle: una zona che comprende viale Matteotti a ridosso della Fons Vitae, piazza Vittorio Veneto, i giardini Zumaglini, la corsia nord di via La Marmora e una parte di via Garibaldi.

«Si tratta di un’area che alla prova dei fatti presenta non poche difficoltà – prosegue Novaretti –. Sono emerse, infatti, immediatamente numerose criticità che mettono in dubbio l’effettiva realizzazione dello spostamento. Tra queste per esempio l’impossibilità di realizzare gli allacci ai vari servizi nelle aree verdi».

Un nodo tutt’altro che secondario, considerando le esigenze degli ambulanti di avere collegamenti adeguati per energia e acqua, soprattutto per gli alimentaristi. Che in alcuni casi – ad esempio per la vendita del pesce – utilizzano notevoli quantità di acqua.

Proprio per approfondire questi aspetti e per avere un quadro tecnico più esaustivo, Sara Novaretti ha chiesto e ottenuto un nuovo sopralluogo in forma ufficiale. La data non è ancora stata fissata, arriverà quasi sicuramente nei prossimi giorni, ma l’intenzione è chiara: sarà presente l’intera commissione per una verifica diretta sul posto. Non una riunione tra le mura di Palazzo Oropa, dunque, ma un confronto sul campo, proprio nell’area interessata dal trasferimento.

E saranno presenti anche i tecnici comunali, chiamati a fare valutazioni concrete.

L’occasione potrebbe però comportare l’imbarazzo da parte dei consiglieri dei gruppi Forza Italia e Lega. Alcuni di loro infatti, pur senza esporsi ufficialmente, non fanno mistero del fatto che non condividono l’idea avanzata da Olivero. E su questo punto prima o poi i nodi verranno al pettine anche se, almeno per ora, i due alleati di Fdi mantengono la consegna della fedeltà a tutela della coalizione.

Ma per il momento lo scenario resta aperto e l’iter del progetto ancora lungo abbastanza da consentire un confronto all’interno del centrodestra. La volontà di Olivero di riportare il mercato in centro città resta ferma ma le iniziative dell’opposizione e le perplessità degli alleati, oltre alla posizione dura degli ambulanti, potrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook