Finalmente il sole torna grande protagonista nel cielo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 23 aprile, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Finalmente il sole torna grande protagonista nel cielo

La notte si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno agli 8°C. La copertura nuvolosa è del 41%, mentre la velocità del vento è moderata, proveniente da Sud Est.

Nella mattina, il cielo si mantiene sereno con temperature che salgono fino a 18,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento resta contenuta e l’umidità si attesta attorno al 52%. Non si prevedono precipitazioni.

Il pomeriggio continua con condizioni di cielo sereno e temperature che raggiungono un massimo di 19,6°C. Anche in questo frangente, il vento è leggero e le condizioni di umidità si mantengono stabili.

La sera vede un leggero abbassamento delle temperature, che scendono a circa 10°C. Il cielo rimane ancora sereno, con una velocità del vento che può aumentare leggermente, ma senza significative variazioni nelle precipitazioni.

In sintesi, le previsioni meteo per il Biellese indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, con un clima ideale per attività all’aperto.

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