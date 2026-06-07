BiellaCronaca
E’ morto a soli 47 anni Luca Reina
Lutto
E’ morto a soli 47 anni Luca Reina
Lutto per la morte di Luca Reina. Aveva solo 47 anni. Lo piangono i fratelli e sorelle: Lorella, Alessandro, Cinzia, Grazia, Barbara e Denis con le rispettive famiglie.
Il funerale avrà luogo a Biella, domani, lunedì 8 giugno, alle ore 15, partendo dalla chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora. Dopo la S. Messa la salma verrà tumulata nel cimitero urbano.
In attesa del funerale e’ possibile rendere omaggio a Luca nella Casa Funeraria Destefanis in corso San Maurizio 9 (zona ospedale) con orario 8,30-12 e 14,30-17.
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