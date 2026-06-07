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Lite fra un ragazzino di 20 anni e una donna di 39
Cossato
Lite fra un ragazzino di 20 anni e una donna di 39
Momenti di tensione l’altro giorno a Cossato. E’ scoppiata una lite fra un ragazzino di 20 anni e una donna di 39. Preoccupati che la situazione degenerasse, alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri.
Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno riportato la calma, informando i due contendenti sui diritti di legge. Al momento non si conoscono i motivi dell’alterco.
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