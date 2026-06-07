Entra in un negozio di Occhieppo e ruba 400 euro dalla cassa

Entra con una scusa e ruba i soldi dalla cassa. E’ successo ieri nel negozio Molino Borra, di via Martiri, a Occhieppo Inferiore. Il malvivente ha approfittato del fatto che la titolare si era recata sul retro dell’esercizio. Con destrezza si e’ impossessato di tutto il denaro contante, circa 400 euro ed e’ poi sparito.

E’ stata la stessa titolare a denunciare il fatto ai carabinieri. Grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza si cercherà di risalire al responsabile.

Tanto entusiasmo per le pecore in via Milano – GUARDA IL VIDEO

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