AttualitàBiella
Tanto ensusiasmo per le pecore in via Milano – GUARDA IL VIDEO
Transumanza
Passaggio di un gregge di pecore lungo via Milano ieri sera. Adulti e piccini alle finestre e in strada entusiasti.
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