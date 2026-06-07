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Tanto ensusiasmo per le pecore in via Milano – GUARDA IL VIDEO

Transumanza

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12 secondi fa

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Tanto ensusiasmo per le pecore in via Milano - GUARDA IL VIDEO
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Passaggio di un gregge di pecore lungo via Milano ieri sera. Adulti e piccini alle finestre e in strada entusiasti.

La transumanza consiste nello spostamento stagionale delle greggi tra pascoli diversi: in primavera ed estate le pecore vengono condotte verso i pascoli montani, più freschi e ricchi di erba, mentre in autunno tornano nelle zone di pianura o collina, dove trascorrono l’inverno.

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Nel 2019 la pratica della transumanza è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO, proprio per il suo valore storico, culturale e ambientale.

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