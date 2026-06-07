Calciatore muore a 20 anni

Immenso dolore per la morte di Andrea Chimienti, scomparso a soli 20 anni. L’ultimo saluto è stato celebrato ieri, sabato 6 giugno, con partenza alle 15 dalle camere mortuarie dell’ospedale Civico di Chivasso.

La funzione religiosa si è svolta nella parrocchia San Pietro in Vincoli di Settimo Torinese. Dopo la cerimonia, il feretro è stato accompagnato verso il Tempio crematorio di Mappano. Il rosario era stato recitato nella serata di venerdì 5 giugno.

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Il dolore della famiglia

La notizia ha colpito profondamente parenti, amici e conoscenti. Andrea lascia la mamma Cristina, il papà Luca, il fratello Matteo con Martina, i nonni Franca, Giuliano e Ada, insieme a zii, cugini e a tutte le persone che gli sono state vicine.

In questi giorni il cordoglio si è diffuso anche sui social, dove molti hanno voluto lasciare un pensiero, un saluto o un ricordo. Parole semplici, ma cariche di affetto, per raccontare il vuoto lasciato da una vita spezzata troppo presto.

Il ricordo del Settimo Calcio

Come riporta Notizia Oggi, tra i messaggi più sentiti c’è quello del Settimo Calcio, società nella quale Andrea aveva giocato. Il club ha espresso vicinanza alla famiglia, ricordando il suo legame con la maglia viola e i momenti condivisi in campo e nello spogliatoio. «L’Asd Settimo Calcio si stringe con profondo dolore attorno alla famiglia di Andrea Chimenti per la sua prematura scomparsa. Andrea ha indossato i nostri colori, lasciando un ricordo che resterà vivo in chi ha condiviso con lui il campo, lo spogliatoio e tanti momenti di vita sportiva. In questo momento di grande tristezza, la società, i dirigenti, lo staff tecnico, i compagni di squadra e tutta la famiglia viola porgono le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».

Ciao Andrea, riposa in pace.

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