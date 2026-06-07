Gravissimo in ospedale l’ex preside del liceo scientifico Davide Coen Sacerdotti

L’ex preside del liceo scientifico di Biella David Coen Sacerdotti e’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Biella. A dare la notizia sono i figli con un post pubblicato su Facebook.

Il suo nome è stato legato per 50 anni all’Avogadro. Di questa scuola è stato infatti studente prima dal 1961 al 1966, poi professore dal 1985 al 99 e in ultimo capo d’Istituto dal 2012 al 2014.

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Sacerdotti si è laureato in Lingue e letterature straniere moderne nel 1982 con la votazione di 110 e lode. Ha ricoperto incarichi anche in altre scuole del Biellese, al Bona come insegnante e all’Istituto del Cossatese e Valle Strona e all’Ic di Gaglianico come reggente. Una lunga carriera nel mondo della scuola a stretto contatto con i giovani ai quali ha trasmesso preziosi insegnamenti e l’entusiasmo per la scoperta di nuovi saperi.

Ecco il post pubblicato su Facebook

Buongiorno a tutti, siamo i figli di David e vi scriviamo dall’account di nostro padre. Come i più sapranno, David lo scorso 24 Aprile è caduto procurandosi una frattura cranica. Purtroppo dopo qualche avviso di miglioramento la situazione si è aggravata e ad oggi rimane estremamente critica. Il problema principale è una infezione che purtroppo si è estesa nonostante i continui cambi di terapia antibiotica.

Questo quadro sta bloccando ogni possibilità di recupero e rende anche la respirazione molto faticosa.

I medici ci hanno parlato con grande trasparenza: la situazione è gravemente compromessa e le cure d’ora in avanti saranno modulate esclusivamente per garantirgli il massimo comfort ed evitargli ogni forma di inutile sofferenza. Ci stringiamo forte intorno a lui in questo momento così difficile.

Per chi desidera passargli a fare un saluto, vi ricordiamo che David si trova in Rianimazione al primo piano. Le visite sono possibili tutti i giorni dalle 15:00 alle 21:00, unicamente una persona alla volta. Vi chiediamo sempre la cortesia di consultarvi prima con noi (Franco Coen, Daniele Corso, Elisa Corso) così da evitare di sovrapporci fuori dal reparto.

Grazie ancora di cuore per il vostro immenso affetto

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