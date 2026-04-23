AttualitàBiella
Pavignano, dopo settimane è sempre più buio
Non solo buche e strisce pedonali, questa volta la criticità riguarda l’illuminazione pubblica
Pavignano, dopo settimane è sempre più buio.
Pavignano, dopo settimane è sempre più buio
Una parte dell’ex villaggio Gescal di Pavignano continua a rimanere al buio. Una situazione – in particolare per i residenti della via Cucchi – che va avanti da numerose settimane. Ogni tanto l’illuminazione pubblica ritorna ma un “flash” – il termine è appropriato vista la situazione – che dura una o due sere… e poi si torna al buio.
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