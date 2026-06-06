Paolo Cariola: “Manco li cani avrebbero meritato un trattamento così”

Paolo Cariola, un personaggio conosciutissimo nel mondo del calcio e non solo, se ne va sbattendo la porta. Ha pubblicato un polemico post sul suo profilo Facebook che riproponiamo in modo integrale.

Oggi si conclude la mia passione per il Calcio in veste “attiva”. Si conclude con la mia miglior stagione da allenatore, e la peggior stagione a livello umano. Malgrado la mia squadra abbia raggiunto un risultato eccezionale, non richiesto e insperato, sono stato gentilmente accompagnato alla porta, prima della fine della stagione sportiva. Nell’indifferenza della Società per cui sono tesserato… un trattamento che ” manco li cani” avrebbero meritato.

Mezzo secolo passato sui campi

Mezzo secolo passato sui campi da Calcio, come giocatore, con tante amicizie sbocciate tra gli ex compagni, avversari, allenatori, dirigenti e presidenti. Da allenatore sono stato un po’ più sfortunatello, e sicuramente anche meno bravo. Anche se disastri non ne ho mai combinati… anzi, tutte le volte che mi hanno chiamato a novembre per rimediare ai disastri degli altri, ho sempre raggiunto la salvezza… E l’unica volta che ho preso una prima squadra dalla preparazione, sono stato esonerato a febbraio, 1° in classifica non un record, ma siamo in pochi.

Porto nel cuore ogni giocatore che ho avuto la fortuna di allenare, poche persone invece meritano di essere ricordate a livello dirigenziale, aiutanti e presidenti, poche, ma ci sono.

Grande Este!

Uno tra tutti Esteban Ros… grande Este, ogni Società dovrebbe avere nel settore giovanile un Esteban tesserato, che trasmetta la passione per questo sport e che insegni ai ragazzi come si stoppa e come si calcia un pallone… il problema è che poi, molti si dovrebbero chiedere cosa ci stanno a fare loro in un campo da Calcio.

Ringrazio chiunque mi sia stato vicino in tutti questi anni a livello familiare, sopportando i miei cambi di umore a seconda di una vittoria, di una sconfitta o nella gestione dello spogliatoio.

Ultima cosa, non risponderò a nessun commento relativo a questa stagione. Un abbraccio a tutti. W il padel…

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