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Il comune di Biella cerca due agenti di polizia locale
Ecco come candidarsi
Il comune di Biella cerca due agenti di polizia locale
Il Comune di Biella ha indetto una selezione pubblica mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art 30 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori.
Sono ammessi alla presente procedura di mobilità i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 in possesso dei requisiti elencati all’art. 1 dell’avviso di selezione.
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I colloqui con i candidati ammessi si svolgeranno in presenza il giorno 02/07/2026 alle ore 15:00 presso la sede comunale di Palazzo Pella – Via Tripoli n. 48, Biella (ingresso da Via Pajetta n. 8/B) – Sala Riunioni 1° piano.
Per informazioni e candidature cliccate qui
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