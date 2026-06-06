Il comune di Biella cerca due agenti di polizia locale

Il Comune di Biella ha indetto una selezione pubblica mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art 30 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori.

Sono ammessi alla presente procedura di mobilità i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 in possesso dei requisiti elencati all’art. 1 dell’avviso di selezione.

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I colloqui con i candidati ammessi si svolgeranno in presenza il giorno 02/07/2026 alle ore 15:00 presso la sede comunale di Palazzo Pella – Via Tripoli n. 48, Biella (ingresso da Via Pajetta n. 8/B) – Sala Riunioni 1° piano.

Per informazioni e candidature cliccate qui

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