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Sei biellesi a Roma a fianco di Vannacci, ecco chi sono
Oggi gazebo ai Giardini
Sei biellesi a Roma a fianco di Vannacci, ecco chi sono
Sabato 13 e domenica 14 giugno si svolgerà a Roma l’Assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Vannacci. Ai lavori parteciperà anche una delegazione biellese formata da: Guido Dellarovere, Cristina Patelli, Dario Angiono, Federica Ilari, GigliolaTopazzo e Andrea Sardo.
Oggi intanto gli attivisti di Futuro Nazionale organizzeranno un gazebo in piazza Vittorio Veneto, nei pressi dell’ATL, dalle ore 14 alle 18. “La mia destra – si legge nel volantino – e’ vera, coerente, identitaria, forte, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura e contagiosa. E’ l’unica destra che io conosca”.
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