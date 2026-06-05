Vannacci su Pozzolo: “Rimane nel partito. Non era ubriaco”.

“Come le ho detto io non abbandono nessuno, nessuno rimane indietro di quelli che sono stati con me in mille campi di battaglia. E non rimane indietro nel mio partito politico, a meno che non ci sia dolo, colpa grave o menefreghismo”. Così il segretario di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine della conferenza stampa al Salone delle Fontane all’Eur sull’incidente capitato a Emanuele Pozzolo. Lo riporta l’Agenzia Vista.

E ancora il Generale ha chiarito. “Il Codice della Strada prevede che, al di là di 0,5, incorrano delle sanzioni per chi guida. Ma la definizione di ubriaco è diversa da quello che conosco io. Ubriaco è una persona incapace di intendere e di volere, e che quindi non è responsabile delle azioni che sta commettendo. Invece, lo 0,5% del tasso alcolemico previsto dal Codice della Strada è un limite tecnico messo dal Codice della Strada per il quale Pozzolo sarà sanzionato. Sbaglio o no? Domanda: sbaglio o non sbaglio?”.

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