Ancora un lieve calo per il numero delle imprese biellesi. Nel corso del primo trimestre del 2026 il tessuto produttivo nell’Alto Piemonte ha registrato una lieve contrazione. Che ha interessato tutte le province del quadrante.

In particolare, nel periodo gennaio-marzo si contano 1.274 iscrizioni d’impresa e 1.453 cessazioni (al netto delle cessazioni d’ufficio) nei territori di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. Che portano a un totale di 71.752 le imprese registrate complessivamente al 31 marzo 2026.

Ancora un lieve calo per il numero delle imprese biellesi

Il tasso di crescita globale si attesta al -0,25%. Tale risultato risulta leggermente più favorevole rispetto alla media regionale piemontese (-0,30%). Ma in controtendenza rispetto al dato nazionale, sostanzialmente stabile (+0,01%). Va ricordato che il primo trimestre risulta caratterizzato da un calo fisiologico delle imprese,. Dovuto alla maggiore concentrazione di cancellazioni a fine anno, che vengono poi conteggiate nei tre mesi successivi.

Si segnala inoltre che a partire dal primo trimestre 2026 viene utilizzata, per l’elaborazione dei dati, la nuova classificazione Ateco, in vigore da aprile 2025. Tra le province, il Verbano-Cusio-Ossola mostra la maggiore tenuta (-0,10%), seguito da Novara (-0,22%), mentre contrazioni più marcate si registrano a Biella (-0,33%) e Vercelli (-0,35%).

I dati di Biella

Il sistema imprenditoriale biellese registra un calo nel corso del primo trimestre 2026. Il saldo anagrafico delle imprese della provincia è pari a -52 unità a fronte di 232 nuove iscrizioni e 284 cessazioni (al netto delle 11 cessazioni d’ufficio). Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso pari al -0,33%. Lo stock di imprese registrate al 31 marzo 2026 ammonta complessivamente a 15.780 unità.

A livello settoriale emergono andamenti piuttosto differenti. Le costruzioni registrano il calo più accentuato (-1,45%) seguite dall’agricoltura (-0,45%), dal commercio (-0,43%), dal turismo (-0,37%) e dall’industria in senso stretto (-0,27%). Mostra invece un certo dinamismo il settore degli altri servizi (+0,36%). Tra le forme giuridiche crescono esclusivamente le società di capitali (+0,40%), mentre le società di persone appaiono in calo (-0,45%), come le imprese individuali (-0,58%).

Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel periodo in esame si rilevano 74 iscrizioni e 130 cessazioni (con nessuna cancellazione d’ufficio). Portando a 4.395 il numero delle imprese registrate.

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