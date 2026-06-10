Giro di vite sull’indifferenziato, raccolta solo ogni 15 giorni.

Giro di vite sull’indifferenziato, raccolta solo ogni 15 giorni

Importanti novità in arrivo per la gestione dei rifiuti nei Comuni del territorio Biellese.

Come già anticipato nei mesi scorsi da alcune amministrazioni, la seconda metà dell’anno segnerà un netto cambio di passo nelle abitudini quotidiane dei cittadini.

A partire dal prossimo 1º luglio, la raccolta del rifiuto secco residuo (l’indifferenziato) subirà una drastica riduzione della frequenza, passando a una cadenza quattordicinale; i cassonetti e i sacchetti stradali o domiciliari verranno quindi ritirati con la formula di “una settimana sì e una no”.

La decisione, nata da un percorso di pianificazione condiviso e formalizzato in stretto accordo con Seab, risponde a una duplice esigenza strategica.

Da un lato c’è la necessità stringente di incrementare le percentuali di raccolta differenziata, spingendo la popolazione a separare con maggiore attenzione i materiali riciclabili come plastica, vetro, carta e organico.

Dall’altro, la riorganizzazione invece mira a generare un significativo risparmio nei costi complessivi di gestione del servizio, alleggerendo la spesa pubblica legata ai conferimenti in discarica.

Per evitare disagi e consentire a tutte le utenze domestiche e commerciali di adeguarsi al nuovo corso, la macchina organizzativa è già a pieno regime.

I nuovi calendari aggiornati con le date precise dei passaggi verranno elaborati e pubblicati da Seab.

La documentazione sarà messa a completa disposizione dei Comuni e della cittadinanza indicativamente entro il 20 di questo mese garantendo così una decina di giorni di margine prima dell’effettiva entrata in vigore del nuovo provvedimento.

La rimodulazione del servizio rappresenta un momento di svolta che va ben oltre la semplice logistica della raccolta stradale.

Ridurre i passaggi per il secco indifferenziato non significa soltanto modificare la routine settimanale delle famiglie, ma impone un ripensamento profondo dei modelli di consumo locali. Oltre a garantire il risparmio.

Nei piccoli centri come nelle grandi realtà urbane, l’esperienza dimostra che il diradamento della raccolta del residuo costituisce la leva più efficace per costringere l’utente a una differenziazione più attenta.

Quando lo spazio nel mastello o nel sacco diventa una risorsa limitata da gestire nell’arco di quattordici giorni, separare correttamente l’organico, il multimateriale e la carta non è più solo una buona pratica etica, ma si trasforma in una necessità quotidiana improrogabile.

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