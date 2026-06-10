Terribile schianto tra auto e moto, muore centauro di soli 46 anni.

Terribile schianto tra auto e moto, muore centauro di soli 46 anni

Un motociclista di 46 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri, martedì 9 giugno, a Piverone, lungo l’ex statale 228 del lago di Viverone. La vittima è residente a Palazzo Canavese. L’uomo viaggiava in sella a una Yamaha quando si è scontrato violentemente con una Bmw con a bordo una famiglia.

Impatto devastante sulla provinciale

L’incidente è avvenuto nel tratto che attraversa il territorio di Piverone. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, ma le ferite riportate erano troppo gravi e il decesso è stato constatato sul luogo dello schianto.

A seguito dell’incidente c’è stato l’intervento delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Il traffico è rimasto bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione dell’accaduto.

La ricostruzione dei carabinieri

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni dettaglio per chiarire con precisione la dinamica del drammatico incidente. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

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