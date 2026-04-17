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Incendio in un palazzo a Vigliano, evacuati i residenti – FOTO e VIDEO

Alcune persone sono state visitate dal personale del 118 per sospetta intossicazione. Chiuso un tratto di via Milano

Pubblicato

21 secondi fa

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incendio vigliano
Foto di Imane Zitoune

Un devastante incendio è divampato questa mattina in un condominio nel centro di Vigliano Biellese, in via Milano, a pochi metri dal municipio. Le fiamme e l’alta colonna di fumo nero erano visibili anche a chilometri di distanza.

Al momento non si conoscono i dettagli e le cause del rogo, che ha reso necessaria l’evacuazione delle famiglie che vivono nel palazzo, compresi alcuni animali domestici. Provvisoriamente è stato necessario anche chiudere il tratto di strada interessato, per poter condurre in sicurezza le operazioni di spegnimento.

Incendio a Vigliano, vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono state inviate diverse squadre dei vigili del fuoco. Presenti anche il 118, i carabinieri, la polizia locale, volontari della Protezione civile e personale della questura, oltre al sindaco Cristina Vazzoler e al vice Luca D’Andrea.

Alcune persone sono stato visitate e accompagnate al pronto soccorso per aver inalato fumo sprigionato dal fuoco.

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