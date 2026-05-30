Attualità
Volano botte nell’area Luna Park a Biella
Intervento delle forze dell’ordine ieri sera.
Volano botte nell’area Luna Park a Biella.
Volano botte nell’area Luna Park a Biella
Intervento delle forze dell’ordine ieri sera nella zona del Luna Park di Biella. Alcune persone, per motivi ancora da chiarire, hanno iniziato a prendersi a botte.
Ancora da chiarire la dinamica.
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