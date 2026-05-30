Seguici su

Attualità

Volano botte nell’area Luna Park a Biella

Intervento delle forze dell’ordine ieri sera.

Pubblicato

9 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Volano botte nell’area Luna Park a Biella.

Volano botte nell’area Luna Park a Biella

Intervento delle forze dell’ordine ieri sera nella zona del Luna Park di Biella. Alcune persone, per motivi ancora da chiarire, hanno iniziato a prendersi a botte.

Ancora da chiarire la dinamica.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *