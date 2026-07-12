Commosso addio a Salvatore Friddini, il “papà” della Tavernetta.

Commosso addio a Salvatore Friddini, il “papà” della Tavernetta

La comunità biellese si stringe nel dolore per la scomparsa di Salvatore Friddini, mancato all’età di 68 anni.

Nei giorni scorsi nella Chiesa di San Cassiano, parenti, amici e tantissimi semplici conoscenti si sono riuniti per tributargli l’ultimo commosso saluto.

Salvatore non era semplicemente un ristoratore, ma una colonna portante del commercio e della socialità cittadina.

Per moltissimi anni ha gestito con passione e dedizione la pizzeria-ristorante “La Tavernetta” di via Repubblica, trasformando il locale in un vero e riferimento per intere generazioni. La sua cordialità, il sorriso sempre pronto e la rara capacità di far sentire ogni cliente come a casa hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei biellesi. Con la sua scomparsa, la città perde non solo un professionista stimato, ma un pezzo della sua storia recente e un volto amico che ha accompagnato i momenti di convivialità di migliaia di persone.

Salvatore ha lasciato nel dolore la moglie Rosalia, i figli Antonio con Dajana e i figli Valentina e Tommaso, Angelo con Ivana e Daniele con il piccolo Leo.

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