Gattino lanciato dal finestrino di una macchina in corsa, salvato da un automobilista.

Gattino lanciato dal finestrino viene salvato da un automobilista

Un gesto di inaudita crudeltà che avrebbe potuto costare la vita a un piccolo gattino. A denunciare l’episodio tramite un post su Facebook è Paola Cossutta, presidente di Gattopoli Made in Biella, che lancia anche un appello per individuare il responsabile. «Lo abbiamo chiamato Melo. Mercoledì pomeriggio alle 16 è stato scagliato dal finestrino di un’auto in corsa al confine tra Masserano e Benna. Fortunatamente dietro a questo “B……o” che sarà colpito dal karma e sicuramente fonderà il motore dell’auto, c’era una brava persona che lo ha raccolto e portato a Gattopoli Made in Biella per i primi soccorsi – spiega -. Non presenta fratture, solo un grande spavento e tanta paura degli umani. È pieno di pulci e pappataci ma sta bene. La nostra adottante Gabriella ora l’ha portato a casa perché ovviamente siamo strapieni e, lo sapete, che qualsiasi nuovo arrivo va isolato. Perciò farà la nanna in tranquillità e in sicurezza mentre chiediamo a chiunque abbia visto la scena o che in zona abbia le telecamere di comunicarci il tutto, noi provvederemo per la denuncia».

«I reati principali – prosegue Cossutta -, sono: articolo 544-ter (maltrattamento di animali) – È punito chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie, comportamenti o fatiche insopportabili; articolo 544-bis (uccisione di animali) – È punito chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. Le pene sono state recentemente inasprite dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82, che mira a una protezione ancora più incisiva degli animali d’affezione. C’è la galera!!!».

Infine un invito, rivolto a coloro che ne hanno la possibilità, a dare il proprio sostegno. «Per chi ci vuole aiutare anche con poco: IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 Banca di Asti; IBAN IT 80A 03268 44490 052715455810 Banca Sella; SATISPAY LU24 8100 SATI19327784; PAYPAL intestato a gattopolimadeinbiella@yahoo.com».

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