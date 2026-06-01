Fuori provincia
Addio a Luca Molinaro, aveva solo 50 anni
Il decesso è sopraggiunto improvvisamente: inutile il ricovero in ospedale
Addio a Luca Molinaro, aveva solo 50 anni.
Addio a Luca Molinaro, aveva solo 50 anni
La comunità di Gattinara è stata colpita dalla notizia della morte di Luca Molinaro, scomparso improvvisamente all’età di 50 anni. Il decesso è avvenuto martedì 26 maggio all’ospedale di Borgomanero. A darne il triste annuncio sono stati la mamma Rosa, la sorella Simona, insieme agli zii, ai cugini e a tutti i parenti.
La notizia si è diffusa rapidamente tra Gattinara e i paesi vicini, dove in molti conoscevano Luca Molinaro. Purtroppo non è servito il ricovero all’ospedale di Borgomanero, dove è avvenuto il decesso. Arrivati in questi giorni i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia.
I funerali nella chiesa di San Pietro
I funerali di Luca Molinaro sono stati celebrati mercoledì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara. Al termine della funzione religiosa, il corteo funebre ha preseguito verso il tempio crematorio. Lo riporta Notizia Oggi
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