Tragedia sfiorata in un Comune dell’alessandrino Vignole Borbera.

Tenta di suicidarsi con il gas e fa esplodere il palazzo

Intervento dei vigili del fuoco l’altro giorno a Vignole Borbera. Un 50enne, affetto da depressione, ha tentato di suicidarsi. Ma ha fatto saltare il palazzo. L’uomo ha subito ustioni su oltre il 50% del corpo e portato all’ospedale a Torino al centro grandi ustionati.

L’uomo aveva aperto il gas saturando completamente il proprio appartamento.

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