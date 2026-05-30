Attualità
Tenta di suicidarsi con il gas e fa esplodere il palazzo
Un 50enne affetto da depressione portato in ospedale
Tragedia sfiorata in un Comune dell’alessandrino Vignole Borbera.
Tenta di suicidarsi con il gas e fa esplodere il palazzo
Intervento dei vigili del fuoco l’altro giorno a Vignole Borbera. Un 50enne, affetto da depressione, ha tentato di suicidarsi. Ma ha fatto saltare il palazzo. L’uomo ha subito ustioni su oltre il 50% del corpo e portato all’ospedale a Torino al centro grandi ustionati.
L’uomo aveva aperto il gas saturando completamente il proprio appartamento.
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