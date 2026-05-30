Anche quest’anno l’Archivio di Stato di Biella parteciperà, il prossimo venerdì 5 giugno, all’evento nazionale “Archivissima.

Apertura straordinaria Archivio di Stato di Biella

Il Festival e la notte degli archivi”. L’iniziativa, sviluppata da Promemoria in collaborazione con l’Associazione Archivistica Italiana e patrocinata dal Ministero della Cultura, è giunta alla nona edizione.

Come ogni anno il festival riunisce diverse istituzioni del territorio biellese che, partendo da un tema comune, aprono le loro porte al pubblico con l’intento di promuovere e valorizzare i loro archivi. Il tema scelto quest’anno a livello nazionale è “Quello che non c’è”.

L’Archivio di Stato partecipa all’iniziativa con un’apertura straordinaria della propria sede, in via Arnulfo 15/a, dalle ore 18:30 alle ore 22:00, durante la quale il pubblico potrà accedere liberamente e gratuitamente e visitare la mostra documentaria “Oltre la mappa. Luoghi lontani nel tempo ma vicini in archivio!”: un percorso espositivo dedicato ad alcuni luoghi del medioevo biellese, allestito dal personale con documenti originali e riproduzioni, che permetterà ai visitatori di apprezzare le potenzialità offerte dagli archivi per raccontare e ricostruire quello che “manca”.

Ma non è tutto! Quest’anno l’Archivio di Stato dedica la Notte degli Archivi ad una speciale “Caccia altesoro” per le vie della città dedicata ai luoghi presentati in mostra: con partenza alle ore 20,30 da via Arnulfo 15/a e rientro entro le ore 22,00, i partecipanti verranno guidati da indizi testuali e grafici attraverso i quartieri della città alla ricerca di “quel che manca” (ma che i documenti, indispensabili alleati per la ricostruzione del passato, ci permettono di riscoprire o di conoscere per la prima volta!). Il percorso prevede alcune tappe anche al Piazzo: si raccomandano pertanto scarpe comode e… voglia di camminare. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione ai recapiti dell’Archivio di Stato (tel: 015 21805; mail: as-bi@cultura.gov.it ) entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 4 giugno: i posti disponibili sono infatti

limitati. Si potrà partecipare sia in squadra che singolarmente. Requisiti importanti per partecipare: possesso

dell’applicazione Whatsapp e avere in squadra almeno una persona maggiorenne. Maggiori informazioni

sono disponibili sulla pagina Facebook dell’Archivio.

L’Archivio di Stato parteciperà anche all’iniziativa “Negli archivi c’è tutto, anche quello che manca!”

prevista nella stessa serata in Biblioteca civica “Alfredo Frassati” in piazza Curiel, dalle ore 18:30 alle ore

20:00, in compagnia delle altre realtà archivistiche del territorio: parteciperanno l’Archivio del Capitolo di

Santo Stefano e diversi enti aderenti alla Rete Archivi Biellesi (Camera di commercio Monte Rosa Laghi

Alto Piemonte, Centro di documentazione sindacale “Adriano Massazza Gal”, Città di Biella – Biblioteca

Civica Alfredo Frassati, Comune di Tollegno, DocBi – Centro Studi Biellesi ODV, Elettrotecnica

Vallestrona, ITIS Q. Sella, Santuario di Oropa, Unione Industriale Biellese). Durante la serata gli enti

partecipanti presenteranno alcuni documenti scelti in base al tema guida della manifestazione.

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