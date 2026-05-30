Attualità
Lite in famiglia e tra vicini nel Biellese
Interventi dei carabinieri
Lite in famiglia e tra vicini nel Biellese.
Ancora liti nel Biellese. In Valsessera i carabinieri sono intervenuti presso un locale per riportare la calma tra due parenti.
Altra lite invece ad Andorno tra la proprietaria e l’inquilino. Questo si sarebbe trovato l’accesso per il garage sbarrato.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca2 giorni fa
Tragico frontale alla Galleria della Volpe: un morto
Fuori provincia2 giorni fa
Addio a Matteo Esposito, aveva solo 40 anni
Attualità1 giorno fa
Giovane mamma e volontaria morta per la malattia a 41 anni
Attualità1 giorno fa
Maestra sospesa per maltrattamenti su piccoli alunni
Circondario2 giorni fa