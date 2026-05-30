Seguici su

Attualità

Lite in famiglia e tra vicini nel Biellese

Interventi dei carabinieri

Pubblicato

11 secondi fa

il

Lancia tegole in giardino per impedire al vicino di tagliare l’erba
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Lite in famiglia e tra vicini nel Biellese.

Ancora liti nel Biellese. In Valsessera i carabinieri sono intervenuti presso un locale per riportare la calma tra due parenti.

Altra lite invece ad Andorno tra la proprietaria e l’inquilino. Questo si sarebbe trovato l’accesso per il garage sbarrato.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *