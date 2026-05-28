Tragico frontale alla Galleria della Volpe: un morto. La vittima è il conducente dell’auto coinvolta nello schianto.

Tragico frontale alla Galleria della Volpe

Pauroso scontro frontale nel primo pomeriggio di oggi nel tratto di strada che precede il tunnel. L’incidente ha coinvolto una vettura e un mezzo pesante. Stando a quelle che sono le prime informazioni, seppure frammentarie, l’automobile avrebbe invaso la corsia opposta, forse a causa di un malore che ha colpito il conducente.

Trovatosi improvvisamente di fronte la vettura, l’autista del camion non ha potuto fare nulla per evitare il tremendo impatto.

Immediatamente i soccorsi – personale medico, polizia e vigili del fuoco – sono giunti sul posto, mentre la strada è stata chiusa al traffico. Ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

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